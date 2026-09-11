Кому кошмар, кому экстрим: В ночь, когда прилетит «Искандер» по Зеленскому, киевляне будут праздновать до утра «Пианист», опасаясь ракетных ударов, спит в самых разных бункерах, а наши «Герани» навострились топить морские конвои врага Радомир Маркуш Фото: Danylo Antoniuk / Keystone Press Agency / Global Look Press В течение ночи на 10 сентября ВС РФ продолжили демилитаризацию бандерштата.