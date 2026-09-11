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Кому кошмар, кому экстрим: В ночь, когда прилетит «Искандер» по Зеленскому, киевляне будут праздновать до утра

Кому кошмар, кому экстрим: В ночь, когда прилетит «Искандер» по Зеленскому, киевляне будут праздновать до утра

Кому кошмар, кому экстрим: В ночь, когда прилетит «Искандер» по Зеленскому, киевляне будут праздновать до утра «Пианист», опасаясь ракетных ударов, спит в самых разных бункерах, а наши «Герани» навострились топить морские конвои врага Радомир Маркуш Фото: Danylo Antoniuk / Keystone Press Agency / Global Look Press В течение ночи на 10 сентября ВС РФ продолжили демилитаризацию бандерштата.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Alex Nемо
Alex Nемоизменено

Ответ  на вопрос в опроснике - сколько стоит Искандер и стоит ли его тратить на просроченного?
Наверняка же есть разведка, которая может отследить его перемещания, если будет поставлена задача. Ну а букетик Геранек на него не жалко. Главное чтобы осталось что-то для генетического подтверждения его утилизации...
И желательно чтобы генетику проверяли не на западе.
А то опять грохнут очередного двойника, с скунс зелябоб продолжит подтявкивать из-за бугра.

Профиль пользователя Леонид Руси
Леонид Руси

Вот живут же хохлы... весело, интересно... кажный день только одна мысль... - Выживу, али нет? А мы живём как в раю... всё есть, изобилие миллионеров... Скучно без стрессов...