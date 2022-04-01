НЕВСКИЕ НОВОСТИ

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Стрелявший из BMW петербуржец может сесть в тюрьму за хулиганство

Мужчина после дебоша уснул на водительском сидении автомобиля.  Уголовное дело завели на петербуржца, устроившего стрельбу во дворе на Железноводской улице в Василеостровском районе, сообщил НЕВСКИМ НОВОСТЯМ источник в правоохранительных органах.

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