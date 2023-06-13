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Южноуральские школьники вышли в финал всероссийского интеллектуального турнира

Южноуральские школьники вышли в финал всероссийского интеллектуального турнира

Ребята из школ и колледжа региона отправятся в столицу. Ученики усть-катавской школы №1 победили на региональном этапе интеллектуального конкурса «Лига Знаний: школы и колледжи».

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