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Царьград

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Сергей Лавров выступил на закрытии фестиваля в Екатеринбурге

Сергей Лавров выступил на закрытии фестиваля в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на "Екатеринбург-Экспо" торжественно завершился Международный фестиваль молодежи. В роли ведущих выступили Николай Цискаридзе и Ника Здорик, а Сергей Лавров обратился с речью.

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