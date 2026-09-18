Избиение школьницы под Новосибирском заинтересовало главу СКР Бастрыкина

О произошедшем ещё 5 сентября в посёлке Станционно-Ояшинский стало известно только сейчас. Согласно сообщению в паблике «Анонимный Новосибирск», школьницы избили 15-летнюю девочку и записали это на видео.
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