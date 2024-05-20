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РБК СТИЛЬ

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Age of Innocence представил весенне-летнюю коллекцию для детей

Age of Innocence представил весенне-летнюю коллекцию для детей

Лондонский бренд Age of Innocence выпустил яркую и эффектную детскую коллекцию. В нее вошли не только сандалии Elle в оттенках карамели, но и пушистые сандалии Rosalie, которые можно сочетать с вещами из денима и лаконичными сарафанами.

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