Age of Innocence представил весенне-летнюю коллекцию для детей

Лондонский бренд Age of Innocence выпустил яркую и эффектную детскую коллекцию. В нее вошли не только сандалии Elle в оттенках карамели, но и пушистые сандалии Rosalie, которые можно сочетать с вещами из денима и лаконичными сарафанами.
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