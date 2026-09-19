Памфилова: особых атак недругов на выборы в РФ в первый день голосования не было

Недруги России не осуществляли никаких «особых атак» на выборы депутатов Государственной думы в первый день голосования.
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