В Ялте за утро выпало 60 мм осадков

Сегодня утром на Ялту обрушились сильные осадки – по состоянию на 11:00 выпало более 60 мм. Это фактически половина того, что было в разрушительный потоп 2021 года, сообщила глава городской администрации Янина Павленко.
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