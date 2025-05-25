Армия РФ создает зону безопасности вдоль границы России

Алексей Коновалов/ТАСС После освобождения Курской области от боевиков ВСУ подразделения российских войск создают зону безопасности вдоль государственной границы России, сообщили 25 мая в Минобороны России.
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