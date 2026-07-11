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Всё о женщинах

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Эксперт объяснила, как отличить качественный шоколад от подделки

Эксперт объяснила, как отличить качественный шоколад от подделки

Тёмный шоколад считается одним из самых полезных десертов. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры гигиены ИПМ Пироговского Университета Екатерина Дубровина в беседе с «Чемпионатом» рассказала, на что обращать внимание при покупке и сколько можно съедать без вреда для здоровья.

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