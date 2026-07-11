Эксперт объяснила, как отличить качественный шоколад от подделки

Тёмный шоколад считается одним из самых полезных десертов. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры гигиены ИПМ Пироговского Университета Екатерина Дубровина в беседе с «Чемпионатом» рассказала, на что обращать внимание при покупке и сколько можно съедать без вреда для здоровья.