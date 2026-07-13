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★ NEXT WAR ★ Военные новости

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Сможет ли Украина выпускать ракеты Patriot

Сможет ли Украина выпускать ракеты Patriot? Пусковая установка ЗРС Patriot армии США на позиции. Фото Военного министерства СШАРуководство США выразило готовност.

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