Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвел итоги заключительного матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (6:2) и поделился ожиданиями от противостояния с ЦСКА в первом раунде плей-офф.
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