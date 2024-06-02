Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что в последнее время финансирование со стороны Европейского союза (ЕС) и Соединенных Штатов стало ассоциироваться с насилием и террором в стране.
Спикер Папуашвили: финансирование от США и ЕС все чаще ассоциируется с насилием
Комментарии
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Николай Герасименко
ЕС и пиндосы почуяли, что поддержка грузинской 5-й колонны может быть ограничена в рамках Закона об иноагентах. Потому так заволновались. Запад суетится из-за потери влияния на грузинскую власть, местная прозападная шушера из-за потери кормушки от своих зарубежных хозяев 👠. Финансирование власовских НКО в любой стране, это прямая угроза цветных революций. Верной дорогой идёте товарищи грузины.
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