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Военное обозрение

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Воздушные силы ВСУ отчитались о якобы «отражённой» ночной атаке российских дронов-камикадзе

Воздушные силы ВСУ отчитались о якобы «отражённой» ночной атаке российских дронов-камикадзе

Украинская ПВО снова предотвратила удары по Украине, правда только на бумаге.

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