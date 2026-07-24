Эта страна волевым решением полностью перешла на электрокары

В июне 2026 года Лаос ввёл в действие самый жёсткий в мире запрет на импорт новых бензиновых и дизельных легковых автомобилей — с 1 июня почти все новые машины, допущенные к ввозу, должны быть исключительно электрическими.
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