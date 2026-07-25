Завтра Астраханскую область испытают сорокадвухградусным пеклом и штормовым ветром

Завтра, 26 июля, регион вновь обдаст экстремальным зноем в сочетании со штормовыми порывами ветра. По данным регионального ЦГМС, дневные показатели в районах области взлетят до 39 градусов, а местами раскалятся до критических +42°.
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