Салат с арбузом и утиной ветчиной

Сочетание разных вкусов и текстур делает салат очень интересным на вкус. Сладкий хрустящий арбуз, солоноватая ароматная ветчина, кисловатые вяленые томаты, сочная и пряная зелень - вместе получилось вкусно.
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