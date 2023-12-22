Антарктика находится под угрозой

Птичий грипп, вероятно, будет распространяться дальше в антарктическом регионе, нанося огромный ущерб дикой природе, считают эксперты по этой заразной болезни, которая в последние годы унесла жизни сотен миллионов птиц во всем мире.
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