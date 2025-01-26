Мода и Шоу-бизнес
ГлавнаяОдеждаОбувьАксессуарыКрасотаПсихология
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мода и Шоу-бизнес

53 490 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ина Куликова
    Явно, Чернобъль помогает пугачихе оставаться "вечно олодой"«Сильно поменяли ...
  • Boris Borisov
    Правильно , в санаторий только не за "всехний "счёт , а исключительно за счёт пенсионеров. Они у нас в России самые о...«Экономически зде...
  • Добрый Кот
    Лишить этого козла российского гражданства и пусть живёт в Европе.Смольянинов* може...

Анна Асти вернула ценник на корпоративы на уровень периода «до голой вечеринки»

Анна Асти вернула ценник на корпоративы на уровень периода «до голой вечеринки»

Певица Анна Асти после выступления на скандальной вечеринке с провокационным дресс-кодом (признано пропагандой ЛГБТ, движение запрещено в РФ) в декабре 2023 года снизила стоимость работы на частных вечеринках.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Леонид Никулин
еще одно ублюдочное создание типа певица-мрази
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх