Анна Асти вернула ценник на корпоративы на уровень периода «до голой вечеринки»

Певица Анна Асти после выступления на скандальной вечеринке с провокационным дресс-кодом (признано пропагандой ЛГБТ, движение запрещено в РФ) в декабре 2023 года снизила стоимость работы на частных вечеринках.
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