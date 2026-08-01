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Seraphinite Solutions

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Redis vs Memcached for WordPress Performance

Redis vs Memcached for WordPress Performance

A slow WordPress site rarely has one dramatic failure point. More often, it makes the database repeat the same work hundreds or thousands of times: loading options, resolving queries, checking user sessions, building WooCommerce cart data, and assembling plugin settings.

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