Морпехи ВС РФ вывезли жителей из освобожденного села Гуево Курской области

Военнослужащие 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты Каспийской флотилии в составе группировки войск «Север» эвакуировали мирных жителей освобожденного села Гуево Курской области, оказав им необходимую помощь.
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