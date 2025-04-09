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Морпехи ВС РФ вывезли жителей из освобожденного села Гуево Курской области

Морпехи ВС РФ вывезли жителей из освобожденного села Гуево Курской области

Военнослужащие 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты Каспийской флотилии в составе группировки войск «Север» эвакуировали мирных жителей освобожденного села Гуево Курской области, оказав им необходимую помощь.

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