Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 567 подписчиков

«Хватит жить по законам аула»: в Петербурге задержана многонациональная банда детей мигрантов, избивавшая русских

«Хватит жить по законам аула»: в Петербурге задержана многонациональная банда детей мигрантов, избивавшая русских

Avia.pro - СМИ В Челябинске русские школьники получили по 2 года за то, что дали отпор банде иноземцев на фото Великие судебные свершения нашего времени: школьники получают по два года условно за то, что защитили себя, а главарь банды, терроризировавший учеников, отправляется… под домашний арест.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алекс Сэм
Выслать всех не славян н**** и больше не пускать, если бы выставили это предложение на Всероссийский референдум, то минимум 90% было бы за
Ответить
2 час.
Олег Самойлов
Блин! СКОЛЬКО ж у нас в стране идиотов!
Ответить
57 мин.
наверх