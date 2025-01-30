«Хватит жить по законам аула»: в Петербурге задержана многонациональная банда детей мигрантов, избивавшая русских

Avia.pro - СМИ В Челябинске русские школьники получили по 2 года за то, что дали отпор банде иноземцев на фото Великие судебные свершения нашего времени: школьники получают по два года условно за то, что защитили себя, а главарь банды, терроризировавший учеников, отправляется… под домашний арест.
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