«Хватит жить по законам аула»: в Петербурге задержана многонациональная банда детей мигрантов, избивавшая русских

Avia.pro - СМИ В Челябинске русские школьники получили по 2 года за то, что дали отпор банде иноземцев на фото Великие судебные свершения нашего времени: школьники получают по два года условно за то, что защитили себя, а главарь банды, терроризировавший учеников, отправляется… под домашний арест.