Ямальский «Факел» отправил в Анапу игроков для юношеских сборных

В Анапе, на базе «Волейград» проходят учебно-тренировочные сборы юношеских сборных России. В состав команд вошли представители тренерского штаба и игроки «Факела», сообщили в пресс-службе волейбольного клуба.
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