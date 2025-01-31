Новая администрация США не признаёт легитимность главы киевского режима Владимира Зеленского. Он лишь нужен для разрешения ситуации, заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
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