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Дубинский: новая администрация США не считает Зеленского главой государства

Дубинский: новая администрация США не считает Зеленского главой государства

Новая администрация США не признаёт легитимность главы киевского режима Владимира Зеленского. Он лишь нужен для разрешения ситуации, заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

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