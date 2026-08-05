В Хабаровском крае стартовала Всероссийская акция «Зарядка со стражем порядка»

В преддверии Дня физкультурника сотрудники ОМВД России по Хабаровскому району совместно с общественниками организовал праздник спорта и здоровья для воспитанников детского сада села Бычиха и для детей из пришкольного лагеря села Дружба.
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