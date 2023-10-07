«ГосСтартДиалог» с министром молодежной политики Нижегородской области прошел в КУПНО

Молодые госслужащие, студенты направления «Государственная и муниципальная служба» и активная молодежь региона встретились с министром молодежной политики Нижегородской области Светланой Ануфриевой в рамках федеральной программы «ГосСтарт».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии