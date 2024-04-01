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Спецназ ВС РФ начал штурм крупных укрепрайонов ВСУ в Белогоровке

Спецназ ВС РФ начал штурм крупных укрепрайонов ВСУ в Белогоровке

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России в настоящее время штурмуют мощные укрепрайоны Вооруженных сил Украины (ВСУ), в частности меловой завод в Белогоровке на северском участке фронта, который является стратегически важной высотой.

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Комментарии
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Влад Владимиров
Надо всегда давить гадов, чтобы  они, как полоумные, не лезли на рожон. Хохлы всегда тупят немало... Потому , что Зеля у них ...идар и ...андон
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13 час.

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