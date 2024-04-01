Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России в настоящее время штурмуют мощные укрепрайоны Вооруженных сил Украины (ВСУ), в частности меловой завод в Белогоровке на северском участке фронта, который является стратегически важной высотой.
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