Radiofrance возмущают полки московского ЦУМа: предметы роскоши из Европы свободно продаются

Товары от Dior, Chanel, Fendi и Louis Vuitton не исчезли из московских магазинов.Пока москвичи решают, что подарить близким на Новый год и сколько денег на это потратить, французское издание Radiofrance разместило репортаж из предновогодней Москвы.
Товары от Dior, Chanel, Fendi и Louis Vuitton не исчезли из московских магазинов.Пока москвичи решают, что подарить близким на Новый год и сколько денег на это потратить, французское издание Radiofrance разместило репортаж из предновогодней Москвы.
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