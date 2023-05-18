Военное обозрение

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Подтвердились данные о том, что американский истребитель F-15D аварийно приземлился в оросительном канале

Подтвердились данные о том, что американский истребитель F-15D аварийно приземлился в оросительном канале

15 мая в районе авиабазы Кингсли-Филд, штат Орегон, произошла авария американского двухместного истребителя F-15D, который вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы и приземлился в оросительном канале.

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