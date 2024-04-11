Во Франции хотят ввести штрафы на здоровье, а Илон Маск отправляет украинцев в космос

Слово РЕДАКТОРА На этой неделе в нашем информационном хит-параде#всё_как_есть поговорим о признаниях от евродипломатов и странных инициативах руководителей европейских государств, честных оценках из уст западных журналистов и о нестандартных идеях американских предпринимателей.
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