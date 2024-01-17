Что известно о банде подростков в Белгороде, которая жестоко избивала русских

Они гуляли по городу и снимали на видео, как избивали случайных прохожих 16 января в социальных сетях жители Белгорода опубликовали видео, на которых группа подростков избивала прохожих и выкрикивали цитаты из сериала "Слово пацана".
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