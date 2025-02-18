В прошлом году почти 3 тысячи омичей переехали за границу. Еще 13,9 тыс. человек перебрались на ПМЖ в другие регионы.
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В прошлом году почти 3 тысячи омичей переехали за границу. Еще 13,9 тыс. человек перебрались на ПМЖ в другие регионы.