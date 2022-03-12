Красный террор: истребление русской элиты

Это была не чрезвычайная мера, а спланированный геноцид лучших людей Российской империи Заместитель Дзержинского на посту председателя ВЧК «красный латыш» Мартин Лацис писал: «Мы не ведём войну против отдельных лиц, а истребляем буржуазию как класс.