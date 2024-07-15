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Плющенко "послал в космос" депутатов в ответ на призыв к бойкоту Олимпиады

Плющенко "послал в космос" депутатов в ответ на призыв к бойкоту Олимпиады

Как заявил спортсмен, Россия должна доказать свое превосходство.Обладатель двух олимпийских медалей Евгений Плющенко, который ныне является тренером по фигурному, поддержал проведение летних Олимпийских игр 2024 года в России, даже несмотря на то, что некоторые депутаты Государственной думы высказывали желание бойкотировать эти соревнования.

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