Убитым в центре Балашихи бизнесменом оказался 60-летний владелец универсама Назим Ахмедов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Расстрелянным в Балашихе бизнесменом был 60-летний хозяин универсама Назим Ахмедов
Комментарии
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Зоя Копань
Это наверное диаспоре задолжал? Это азер?
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15 час.
Дмитрий Гурин
Скорее всего да. Но должника обычно не убивают если нет возможности загрести весь его бизнес. Стараются наделать как можно больше гадостей чтоб он продал его по дешёвке. Было такое в начале 90-х с садовыми участками: Азеры, нохчи, кабардинцы покупали участки а потом создавали проблемы соседям. В Подмосковье такое было сплошь и рядом. Не прибили тогда прибили сейчас.
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5 час.
Зоя Копань
Да конечно долг в 62 тыс для них ерунда, просто не хотел расставаться даже с этими бабками, не то что нашли в тумбочке у такого же убийцы байкера!
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1 час.
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