Расстрелянным в Балашихе бизнесменом был 60-летний хозяин универсама Назим Ахмедов

Дмитрий Гурин

Скорее всего да. Но должника обычно не убивают если нет возможности загрести весь его бизнес. Стараются наделать как можно больше гадостей чтоб он продал его по дешёвке. Было такое в начале 90-х с садовыми участками: Азеры, нохчи, кабардинцы покупали участки а потом создавали проблемы соседям. В Подмосковье такое было сплошь и рядом. Не прибили тогда прибили сейчас.