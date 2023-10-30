В Астрахани мужчина подозревается в применении насилия в отношении полицейского

Компетентные органы завели дело в отношении подозреваемого по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на данные СУ СК РФ по Астраханской области.
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