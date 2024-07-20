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Царьград

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Специалисты рассказали, почему в Краснодаре в этом году нет комаров

Специалисты рассказали, почему в Краснодаре в этом году нет комаров

В краевой столице кровососам негде размножаться.Жители Краснодара в этом году могут спокойно ходить в шортах и футболках по улице, а также спать с открытыми окнами.

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