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Нижегородская правда

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Андрей Чечерин проведет личный прием граждан 24 сентября

Андрей Чечерин проведет личный прием граждан 24 сентября

24 сентября с 13.00 заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин проведет личный прием граждан в приемной граждан губернатора и правительства Нижегородской области по адресу: Нижний Новгород, ул.

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