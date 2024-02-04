На родине Расула Гамзатова дали старт акции «Писатели России — фронту»

Акция «Писатели России — фронту» стартовала 2 февраля в Дагестане. На церемонии открытия презентовали сборник стихов Расула Гамзатова «Солдаты России в Бессмертном полку», большая часть тиража новой книги отправится в зону СВО.
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