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Макрон читает чужие мысли, но только по бумажке. Имена могущественных кураторов

Макрон читает чужие мысли, но только по бумажке. Имена могущественных кураторов

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРААСегодня 477 прочитали Президент Франции Макрон хочет, чтобы Европа могла обороняться самостоятельно, без помощи США.

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