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Регионы России

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Time Out назвал топ-10 городов с яркой ночной жизнью

Time Out назвал топ-10 городов с яркой ночной жизнью

Ежегодный рейтинг городов с самой яркой и разнообразной ночной жизнью представил Time Out. В исследовании участвовали более 24 000 местных жителей из 150 мегаполисов по всему миру.

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