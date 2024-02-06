В Иркутске открылась выставка работ победителей конкурса «Родом из детства»

В выставочном зале городского музея имени А. М. Сибирякова в Иркутске открылась экспозиция лучших творческих работ победителей и лауреатов Всероссийского конкурса «Родом из детства», сообщает администрация города.
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