Заместительная демократия и память о сквере на Драме: политологи о битве парков за благоустройство

Завершилось голосование по выбору парка, который в следующем году получит деньги на благоустройство. В Екатеринбурге проголосовали 240 тысяч человек, то есть примерно каждый шестой житель города – немногим меньше, чем на последних выборах в гордуму.
Завершилось голосование по выбору парка, который в следующем году получит деньги на благоустройство. В Екатеринбурге проголосовали 240 тысяч человек, то есть примерно каждый шестой житель города – немногим меньше, чем на последних выборах в гордуму.
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