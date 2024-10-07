История с фронта взорвала весь интернет! Наш боец ворвался в блиндаж к противнику и закричал…

Контрактник проявил себя в своем первом сражении, когда выполнял задание по очистке лесной полосы. Он обеспечивал поддержку своим товарищам огнем, однако очень быстро лишился пулемета, уклоняясь от атаки дронов.
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