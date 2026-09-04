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Зоолог Кречмар назвал основные причины участившихся нападений медведей на людей

Зоолог Кречмар назвал основные причины участившихся нападений медведей на людей

Участившиеся нападения медведей на людей связаны с ростом популяции хищников из-за катастрофической недодобычи, а также нехваткой еды в сибирских лесах.

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