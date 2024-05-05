Yle: Финляндия предложила НАТО построить у себя завод по производству взрывчатки

Финляндия предложила союзникам по Североатлантическому альянсу построить на территории страны предприятие по производству взрывчатых веществ, дефицит которых сейчас наблюдается в Европе из-за конфликте на Украине.
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