Андрей Аршавин, занимающий пост заместителя генерального директора «Зенита» по вопросам спортивного развития, провел параллель между стремлением российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ и попыткой нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы догнать Александра Кержакова по количеству забитых голов в истории российского футбола.