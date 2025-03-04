Андрей Аршавин, занимающий пост заместителя генерального директора «Зенита» по вопросам спортивного развития, провел параллель между стремлением российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ и попыткой нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы догнать Александра Кержакова по количеству забитых голов в истории российского футбола.
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