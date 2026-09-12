Вячеслав Володин предсказал судебное дело для Макрона во Франции

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон может оказаться на скамье подсудимых по окончании срока.
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