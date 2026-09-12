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Царьград

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Вячеслав Володин предсказал судебное дело для Макрона во Франции

Вячеслав Володин предсказал судебное дело для Макрона во Франции

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон может оказаться на скамье подсудимых по окончании срока.

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