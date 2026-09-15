Microsoft представила кодекс поведения для будущих моделей искусственного интеллекта

Microsoft представила проект «Кодекса поведения» для будущих моделей искусственного интеллекта (ИИ). Этот документ устанавливает технические принципы и строгие ограничения, которым должны следовать ИИ-системы компании в процессе обучения и эксплуатации.
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