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Регионы России

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Microsoft представила кодекс поведения для будущих моделей искусственного интеллекта

Microsoft представила кодекс поведения для будущих моделей искусственного интеллекта

Microsoft представила проект «Кодекса поведения» для будущих моделей искусственного интеллекта (ИИ). Этот документ устанавливает технические принципы и строгие ограничения, которым должны следовать ИИ-системы компании в процессе обучения и эксплуатации.

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