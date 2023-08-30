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Татьяна Навка о том, что Горбачева нашлась: «Родители выдохнули, тренер выдохнул. Облегчение на душе»

«Слава богу! Мы все рады! Это огромное счастье! Хорошо, что все закончилось благополучно. Вся страна переживала, особенно мир фигурного катания, все мы.

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